بيان رسمي من اللجنة الأولمبية الرياضية الجزائرية بخصوص الملاكمة إيمان خليف

أصدرت اللجنة الأولمبية الرياضية الجزائرية، اليوم، بيانا رسميا بخصوص الملاكمة إيمان خليف.

وأوضحت اللجنة الأولمبية الرياضية الجزائرية، للرأي العام المحلي والدولي أن الجزائر ليست عضوًا في الاتحاد الدولي للملاكمة (IBA)، ولا تعترف به كمنظمة شرعية، ولا يوجد له أي صلة بالألعاب الأولمبية، مؤكدة أن إيمان خليف، تظل غير متأثرة بادعاءات الاتحاد الدولي للملاكمة الباطلة.

كما أكدت اللجنة الأولمبية الجزائرية في بيانها أن تصريحات الاتحاد الدولي للملاكمة لا تعدو كونها كلمات جوفاء و”زوبعة في فنجان”، ولا تأثير لها على مستقبل إيمان خليف أو مسيرتها الأولمبية. مضيفة ان البعثة الجزائرية عامة وإيمان خليف خاصة تواصلان التركيز ولا تأبهان لهذا الكلام الفارغ من الاتحاد الدولي للملاكمة.

شرف الدين عبد النور