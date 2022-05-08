قال اليوم الأحد، رئيس المجلس الشعبي الوطني ابراهيم بوغالي، إن 8 ماي 1945، جاء ليعيد للذاكرة الجماعية أبشع ما ارتكبه المستدمر الغاشم، وليذكرنا ببطولات شعبنا العاشق للحرية عبر كل المراحل ابتداء بالمقاومات الشعبية وصولا إلى الثورة المظفرة بالنصر والمكللة بالتحرر والانعتاق”.

وأضاف بوغالي بالقول:” الثامن من ماي 1945 وما حدث في ڨالمة وسطيف وخراطة وفي بقية المدن يوم مشهود خالد خلود شهدائنا الأبرار، وسيبقى منقوشا في ضمير كل جزائري، لتعرف الأجيال المتعاقبة قدسية الوطن، وتضحيات آبائهم وأجدادهم، الذين لم يتوانوا أبدا في تقديم القوافل من الشهداء فداء للوطن”.

وتابع ذات المتحدث :”إننا اليوم مطالبون بأن نصون وديعة الشهداء وأن نحفظها بكل ما نملك، وأن نخلص للأرض الطيبة المروية بأزكى الدماء، وأن نعمل بلا هوادة لتحقيق حلم الشهداء في بناء دولة قوية تليق بتاريخنا المجيد المشرف”.

كما اعتبر رئيس المجلس الشعبي الوطني، أنها فرصة حقيقية لإقلاع حضاري في ظل ما تشهده الجزائر اليوم من توفر للإرادة السياسية، ومن عزم وحزم بقيادة الرئيس عبد المجيد تبون، عزم على تخطي الصعاب وتجاوز ما تراكم من معوقات النهوض، كما إنها محطة لتجديد العهد مع الوطن والمضي قدما لبناء المستقبل الواعد.

رمزي أحمد توميات

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