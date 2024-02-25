بوغالي يلتقي الرئيس الناميبي الأسبق ونائب رئيس الجمهورية

25 فبراير، 2024

إلتقى رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، اليوم، في ثاني أيام مراسم تشييع الرئيس الناميبي، هاغ غينغوب، كلا من سام نجوما Sam Nujoma، الرئيس الأسبق لناميبيا، نيتومبو ناندي ندايتوا، Netumbo Nandi- Ndaitwah، نائب رئيس جمهورية ناميبيا، الذين عبرا عن امتنانهما لإيفاد رئيس الجمهورية ممثلا عنه للمشاركة في مراسم التشييع.

وبالمناسبة، أعرب نجوما، وندايتوا عن عميق شكرهما للكلمة التي ألقاها إبراهيم بوغالي، وما تضمنته من مشاعر المواساة التي خففت بعضا من ألم فقدان مثل تلك الشخصية الوطنية.

كما أكدا ضرورة المضي قدما في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتوطيد أواصر التعاون بين الشعبين اللذين يمثلان شعبا واحدا على حد وصف نائب رئيس الجمهورية.

شرف الدين عبد النور

25 فبراير، 2024

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