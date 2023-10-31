بوغالي: كفانا شعارات وهمية ولقاءات بمخرجات حبرا على ورق

31 أكتوبر، 2023

شدد اليوم الثلاثاء، رئيس المجلس الشعبي الوطني، ابراهيم بوغالي، على ضرورة العدول عن الشعارات الوهمية واللقاءات. التي تضل مخرجاتها حبرا على ورق.

وجاء ذلك في جلسة استثنائية نظمتها قبة زيغود يوسف، حول ما يحدث في فلسطين وذبك بحضور وزير الشؤون الخارجية احمد عطاف.

ودعا بوغالي إلى ضرورة التزام المجموعة الدولية بتطبيق الأحكام واللوائح الأممية الواضحة حفاضا على ما تبقي من مصداقيتها مضيفا أن الأخيرة بكل مكوناته السياسية يخاطب كل ضمير حر في هذا العالم أن يثار في وجه هذا الطغيان. الذي تجاوز كل القوانين والأعراف والقيم الإنسانية

رمزي أحمد توميات

31 أكتوبر، 2023

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