بوغالي: آفاق التطور الاقتصادي صارت بادية في ظل قانون الإستثمار الجديد

أكد اليوم الاثنين رئيس المجلس الشعبي الوطني، ابراهيم بوغالي، أن آفاق التطور الاقتصادي والصناعة الوطنية قد صارت بادية للعَيان، في ظل قانون الاستثمار الذي صادقنا عليه، وهو اليوم في طريق التنفيذ بعد صدور النصوص التنظيمية، والتي حتما ستحقق ذلك التحول الذي عزمت الجزائر على تحقيقه.

وذكر ذات المتحدث أن الإقلاع الاقتصادي يتطلب إعداد نصوص قانونية وما يلحقها ويرتبط بها من نصوص تطبيقية وتنظيمية. والتي سيكون لها الأثر الواضح على مناخ الاستثمار وبيئته والدفع به نحو التمكين له على أرض الواقع.

رمزي أحمد توميات

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