بن طالب يشرف على انطلاق المؤتمر الـ12 لمنظمة الوحدة النقابية الافريقية

أشرف وزير العمل والتشغيل والضمان لاجتماعي، فيصل بن طالب، رفقة رئيس منظمة الوحدة النقابية الافريقية، فرنسيس اتوولي، والأمين العام لذات المنظمة، ارزقي مزهود، والأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، اعمر تاقجوت، اليوم السبت، نوفمبر بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال” بالجزائر العاصمة، على انطلاق مؤتمر الثاني عشر لمنظمة الوحدة النقابية الافريقية.

شهد المؤتمر الذي حمل شعار “تعزيز دور النقابة لمواجهة تحول العمل والتحديات الجديدة في افريقيا”، مشاركة ازيد من 100 مندوب نقابي من قرابة 50 دولة افريقية وشخصيات دولية.

يهدف هذا المؤتمر إلى إبراز دور المنظمات النقابية في التحولات التي يشهدها عالم الشغل، ومساهمتها في مواجهة التحديات الجديدة في إفريقيا، مع التركيز على الدور المحوري للجزائر في هذا المجال.

وفي كلمة القاها الوزير بن طالب بالمناسبة، أكد ان هذا المؤتمر “ينعقد في ظل سياق يتسم بتنامي دور النقابات أمام التحديات التي تطرأ على النسيج الاجتماعي والاقتصادي والبيئي وعلى هيكلة أسواق الشغل وأنماط العمل وضرورة تعزيز القدرة الشرائية والحفاظ على ضمانات الحماية الاجتماعية والحقوق الأساسية في العمل”.

وأضاف الوزير قائلا: “إنني على ثقة بأن مؤتمركم هذا سيفتح آفاقا جديدة للمضي قدما وبخطى ثابتة نحو تقدم وازدهار العمل النقابي الإفريقي”. معبرا عن أمله ” أن تتوّج أشغال هذا اللقاء بقرارات وتوصيات من شأنها تقوية وتعزيز مستقبل العمل لا سيما في إفريقيا”.

ش.ن

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