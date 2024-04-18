بن طالب يشرف على إطلاق بطاقة الشفاء الافتراضية “e-chifa”

أشرف صبيحة اليوم الخميس وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي فيصل بن طالب، على إطلاق بطاقة الشفاء الافتراضية “e-chifa”.

وأوضح بن طالب أن هذا الإطلاق يأتي ضمن سلسلة المراحل التي مرت بها بطاقة الشفاء تسليم منذ 2007، لنصل اليوم لإطلاق بطاقة الشفاء لا مادية مضيفا بالقول:“البطاقة التي نضعها حيز الخدمة تستهدف فئة الطلبة الجامعيين باعتبارها حاضنة لبيئة رقمية بامتياز”

وأكد ذات المتحدث أنه يتم الحصول على النسخة الرقمية من بطاقة الشفاء من خلال تطبيق الهاتف المحمول “هناء” بعد التحقق من المعطيات المقدمة.

هذا وتسمح بطاقة “e-chifa” بالاستغناء عن التحيينات المعمول بها سابقا كونها متاحة عبر الهاتف، كما تتوافق النسخة الرقمية من بطاقة الشفاء مع الأحكام التنظيمية المتعلقة بحماية البيانات الشخصية.

كما تسمح هذه البطاقة بضمان السرعة في تغطية الاحتياجات والخدمات التي توفها بطاقة الشفاء، و تُسهم في تكريس العدالة الاجتماعية بن المواطنين وستضاف كلبنة جديدة ضمن المخطط الإستراتيجي.

بالاضافة الى الحصول على خدمات ما يقارب 18 ألف مهنيي الصحة المتعاقدين، ةالتعرف والمصادقة الرقمية بفضل البيانات الواردة فيها، بالاعتماد على رمز QR الذي يتم التحقق منه عن بعد مع قواعد بيانات الصندوق بعد إدخال رمز PIN الخاص بصاحب البطاقة.

وتتوافق النسخة الرقمية من بطاقة الشفاء مع الأحكام التنظيمية المتعلقة بحماية البيانات الشخصية حيث يتم نقل البيانات اللازمة وحصريا للتكفل بالمؤمن له اجتماعيا إلى مهنيي الصحة، على غرار بيانات الهوية كاللقب والاسم وتاريخ الميلاد ورقم الضمان الاجتماعي ورقم التعريف الوطني إلى جانب البيانات التقنية التي تسمح بالتوقيع الالكتروني.

كما يتم تأمين التبادلات من خلال بروتوكولات التشفير المتقدمة والتحقق المزدوج والتدقيق المنتظم لمنع مخاطر اختراق البيانات، بالإضافة إلى ضمان التوفر العالي للمنصة بتعزيز البنية التقنية ومعدات الجيل الجديد، يُضيف وزير العمل فيصل بن طالب.

وكشف الوزير أنه من أجل ضمان السير الحسن تقرر إطلاق المرحلة التجريبة ابتداء من اليوم على مستوى 5 ولايات وهي الجزائر العاصمة، بومرداس، مستغانم، جيجل، سطيف وورقلة.

رمزي أحمد توميات