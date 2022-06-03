بمناسبة المقابلة الكروية بين الجزائر وأوغندا : الأمن الوطني يتخذ إجراءات لتسهيل حركة المرور

3 يونيو، 2022

تُعلم المديرية العامة للأمن الوطني عن اتخاذ إجراءات وتدابير،لتسهيل حركة المرور لمستعملي الطريق والوافدين إلى المركب الأولمبي محمد بوضياف الجزائر العاصمة، لمتابعة المقابلة الافتتاحية للتصفيات المؤهلة لكأس إفريقيا 2023، التي ستجمع بين الفريق الوطني الجزائري ونظيره الأوغندي يوم السبت 04/06/2022، بداية من الساعة الثامنة (20:00) مساءً.

وتدعوا إلى تفادي حمل الأشياء المحضورة كالألعاب النارية والشماريخ أو إدخالها للملعب، حيث كل من يضبط بحوزته أي شيء من هذا القبيل، يتم توقيفه وتقديمه أمام الجهات القضائية.

كما تذكر المديرية العامة للأمن الوطني مستعملي الطريق العام، بضرورة احترام قانون المرور وعدم الركن العشوائي للمركبات، وتفادي المناورات الخطيرة أثناء السياقة، وتضع الأرقام الخضراء 1548 و17 تحت تصرف المواطنين، للتبليغ والتواصل.

3 يونيو، 2022

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