بمناسبة إحياء اليوم الوطني للفنان… تسليم جائزة رئيس الجمهورية للمبدعين الشباب

أشرف الوزير الأول، نذير العرباوي، بتكليف من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم السبت، بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال”، على مراسم حفل تسليم جائزة رئيس الجمهورية للمبدعين الشباب “علي معاشي”، المخلد لذكرى الاغتيال الهمجي للفنان الشهيد علي معاشي، على يد القوات الاستعمارية، يوم 8 جوان 1958.

وكرّم أعضاء الفرقة الفنية لجبهة التحرير الوطني، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بهدية، تسلّمها نيابة عنه، الوزير الأول، نذير العرباوي، متمثلة في كتاب يؤرخ لنضالات هذه الفرقة الفنية المجاهدة، ومساهماتها الكبرى في الثورة التحريرية الخالدة.

وتندرج هذه التظاهرة، ضمن فعاليات الاحتفال باليوم الوطني للفنان، المصادف للـ 08 جوان، والتي تنظمها وزارة الثقافة والفنون، تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، تجسيدا لحرصه الدائم على ترقية الثقافة ومكانة الفنان، وتشجيع البحث والإنتاج في مختلف الفنون، وخلق بيئة مواتية لظهور ونمو المواهب الفنية وترقيتها، مثلما تعهد به في التزاماته الـ 54.

كما تشمل جائزة رئيس الجمهورية، تكريم الفائزين الأوائل في العديد من المجالات الفنية والأدبية، في الرواية والشعر، والأداء المسرحي، والكتابة المسرحية، والأعمال الموسيقية، والسينما وكذا الفنون التشكيلية.

كما حضر هذه التظاهرة، بالإضافة إلى وزيرة الثقافة والفنون، صورية مولوجي، المستشار برئاسة الجمهورية المكلف بالتربية والتعليم العالي والتكوين المهني والثقافة، محمد الصغير سعداوي، وعدد من أعضاء الحكومة.

شرف الدين عبد النور