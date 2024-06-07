بمشاركة 500 شبل من 18 ولاية: تيبازة تحتضن البطولة الوطنية للمواهب الناشئة لليوسكامبيدو

انطلقت صبيحة، اليوم الجمعة، بالقاعة متعددة الرياضات بتيبازة، البطولة الوطنية “لليوسيكامبيدو” الخاصة بالمواهب الرياضية الناشئة، أصاغر أشبال فردي ذكور.

وتتواصل أطوار البطولة على مدار ثلاثة أيام (09،08،07) جوان الجاري، حيث تعرف الطبعة مشاركة قياسية وصلت لـ500 مصارع ممثلين لـ18 ولاية من مختلف جهات الوطن.

وأعطى ضربة انطلاق الحدث، رئيس الاتحادية الجزائرية لرياضة اليوسيكامبيدو، “أحمد بوعرابة”، وهذا بحضور المدير الفني الوطني، والمدربين الوطنيين، حيث قال في تصريح له لشرشال نيوز: “البطولة هي فرصة مهمة لنا وللفرق الوطنية من أجل التحضير الجيد للبطولة المغاربية التي ستجرى سبتمبر بطرابلس بليبيا، حيث أننا نسعى للحفاظ على لقبنا الذي أحرزناه في طبعة تونس السابقة حسب الفرق وكل الفئات”.

وأضاف “أحمد بوعرابة”: “هذه المنافسات مهمة كذلك عندما يكون العدد كبيرا، لأنه يمنحنا الفرصة للتحضير الجيد، والوقوف على مدى جاهزيتنا من الجانب التنظيمي المتعلق بالأحداث العالمية الكبرى، التي تنتظرنا وعلى رأسها تنظيم الجزائر لبطولة العالم بوهران مطلع نوفمبر المقبل.”.

وتم تخصيص اليوم الأول، لثلاثة اختصاصات متعلقة بمنافسات كل من “الكاتا”، و”الإيمونوجياي” وهو النزال بالأسلحة، و “السودي جياي” وهو النزال بالأيدي والأرجل والإسقاط في الأرض.

وتتواصل المنافسة إلى غاية يوم الأحد وهو اليوم الختامي حيث سيتم انتقاء العناصر الأفضل لتمثيل الجزائر في المحافل الدولية القريبة.

محمد حسام مروش