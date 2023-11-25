بلمهدي يُكرّم المجاهد عقيد جيش التحرير الوطني محمود بن سبع

25 نوفمبر، 2023

أشرف اليوم وزير الشؤون الدينية والأوقاف، الدكتور يوسف بلمهدي، على تكريم المجاهد عقيد جيش التحرير الوطني “محمود بن سبع”.

وحسب بيان لوزارة الشؤون الدينية فقد جاء هذا التكريم رفقة والي ولاية باتنة الدكتور محمد بن مالك. كما تم كذلك تكريم ثلة من شيوخ زوايا ولاية باتنة.

وللتذكير فقد شرع بلمهدي في زيارة عمل وتفقد لولاية باتنة، وقد كان في استقباله بمقر الولاية. الوالي الدكتور محمد بن مالك بمعية رئيس المجلس الشعبي الولائي، والسلطات المحلية، المدنية والعسكرية

رمزي أحمد توميات

25 نوفمبر، 2023

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