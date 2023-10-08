بلماضي: ما يهمني هو العمل مع اللاعبين والتحضير لكأس أمم افريقيا وتصفيات المونديال

بلماضي: ما يهمني هو العمل مع اللاعبين والتحضير لكأس أمم افريقيا وتصفيات المونديال

صرّح الناخب الوطني، جمال بلماضي، اليوم، خلال ندوة صحفية عقدها، عشية انطلاق تربص الخضر تحسبا للمواجهتين الوديتين أمام الرأس الأخضر، و مصر، يومي 12 و16 أكتوبر الجاري، بأن الشيئ الأهم بالنسبة له، هو العمل مع اللاعبين والتحضير لكأس أمم افريقيا وتصفيات المونديال، وأن هدفه هو بلوغ مونديال 2026.

وقال الناخب الوطني أنه يتابع كل مواجهات لاعبي المنتخب بما في ذلك مباريات اللاعب يوسف بلايلي مع مولودية الجزائر، من جهة أخرى صرح جمال بلماضي بخصوص اللاعب المُستدعى حديثا بشير بلومي، قائلا “أحب هؤلاء اللاعبين الذين يغادرون البطولة المحلية نحو أوروبا ويرفعون التحدي ليفرضوا أنفسهم”.

و أما عن سبب عدم التحاق الاعب ياسر لعروسي، فقال بلماضي بهذا الخصوص، “ملف تغيير الجنسية للاعب ياسر لعروسي لم يكتمل لهذا لم يلتحق بالمجموعة”.

و فيما يخص لاعب أولمبيك ليون الفرنسي، ريان شرقي، قال الناخب الوطني، “قمنا بالعمل معه لكن لم يغير جنسيته الرياضية بعد مثل ياسين عدلي لاعب الميلان”.

هذا و أكد جمال بلماضي أن اللاعب اسماعيل بن ناصر يريد لعب كأس أمم افريقيا لكن اصابته معقدة.

من جهة أخرى كشف جمال بلماضي، أن أرضيات مركز سيدي موسى ليست في كامل الجاهزية “لهذا سنتقل للتحضير في قسنطينة”، يضيف ذات المتحدث. شرف الدين عبد النور

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