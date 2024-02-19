بلعريبي يتفقّد نسبة تقدم أشغال موقع حوش الريح بالبليدة
قام اليوم الإثنين، وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، بزيارة تفقدية إلى موقع حوش الريح، أين تفقد نسبة تقدم أشغال إنجاز العمارات وأشعال التهيئة الخارجية وكذا مختلف التجهيزات العمومية، حسب ما أورده بيان وزارة السكن.
و كانت المحطة الأولى من الزيارة، بموقع 4000 مسكن الذي يعرف تقدما في أشغال إنجاز البنايات والتهيئة تقدر بـ 90%، ليتنقل بعدها بلعريبي إلى مشروع 2500 مسكن والذي بلغت نسبة إنجازه 80%، حسب ذات المصدر.
كما قام الوزير بتفقد أشغال التجهيزات العمومية المتمثلة في مجمعين مدرسيين، متوسطة، عيادة متعددة الخدمات ومقر للأمن الحضري، حيث أسدى بخصوصها تعليمات صارمة بضرورة تسريع وتيرة الأشغال والإنتهاء منها في أقرب الآجال.
كما ألحّ وزير السكن، على ضرورة انطلاق باقي التجهيزات العمومية المسجلة والبالغ عددها 07 تجهيزات التي هي في طور إنتقاء مكاتب الدراسات.
و أمر الوزير، في نهاية الزيارة، بضرورة الإنتهاء من كل مشاريع تثبيت الأرضية على مستوى الموقع، وكذا أشغال التهيئة الخارجية ووضع حيز الخدمة مختلف الشبكات كالكهرباء، الغاز والمياه، كما إستحسن ربط المشروع بالألياف البصرية.
شرف الدين عبد النور