بلعريبي يترأس اجتماعا تحضيريا للدخول المدرسي المقبل

ترأس وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، أمس الإثنين، بمقر البنك الوطني للإسكان، اجتماعا تقنيا ضم كلا من الأمين العام لوزارة السكن والعمران والمدينة، المفتش العام لوزارة السكن والعمران والمدينة، المدير العام للتجهيزات العمومية على مستوى الوزارة، المدير العام لصندوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقية العقارية، مدراء التجهيزات العمومية، مدراء دواوين الترقية والتسيير العقاري لكل من ولايات وهران، عين الدفلى، تيزي وزو، قالمة، البليدة وسطيف.

و خُصّص هذا اللقاء، حسب بيان وزارة السكن، للتحضير المسبق للدخول المدرسي 2024 – 2025.، حيث استهل بعرض قدمه المدير العام للتجهيزات العمومية، لجملة التجهيزات العمومية قيد الإنجاز على المستوى الوطني والمقدرة ب 1067 تجهيزا عموميا قيد الإنجاز، حيث تم تبليغ 269 تجهيزا عموميا بعنوان قانون المالية لسنة 2024، كما تم الانطلاق في أشغال انجازها وهذا تنفيذا لتعليمات الوزير المسداة خلال مختلف الاجتماعات السابقة، والقاضية بضرورة الانطلاق في أشغال جميع التجهيزات العمومية الموزعة بعنوان سنة 2024 قبل نهاية شهر مارس 2024 ، و هو ما سيسمح بتسريع وتيرة انجازها، وبالتالي فإن 584 مرفق تربوي سيتم الانطلاق في إنجازه خلال هذه السنة.

كما تم، حسب ذات المصدر، عرض منصة رقمية مستحدثة جديدة، أُنجزت من طرف صندوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقية العقارية، بعنوان “إدارة مشاريع التجهيزات العمومية NUMEP”، من شأنها أن تقدم بطاقة فنية على كل المشاريع المتواجدة على مستوى مديريات التجهيزات العمومية ل 58 ولاية، ويمكن تفقد ومتابعة نسبة الإنجاز لكل مشروع مع كل المعلومات المتعلقة به.

و صرّح وزيرالسكن، أن القطاع خطى خطوة مهمة في مجال الرقمنة، “وتأتي هذه المنصة لتدعم المديرية العامة للتجهيزات العمومية في متابعة المشاريع وحلحلة جميع العراقيل الإدارية والتقنية بطريقة آنية وهو ما يسمح بالتسريع في المشاريع”، كما أكد على ضرورة استكمال المشاريع في آجالها وتسليط كل الاهتمام على الدخول المدرسي المقبل.

شرف الدين عبد النور

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