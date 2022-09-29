بلاني يعرب عن ارتياحه لظروف اختبارات ملحق وكاتب الشؤون الخارجية

29 سبتمبر، 2022

عبر الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، عمار عن بلاني، عن ارتياحه للظروف الحسنة التي تسير فيها الاختبارات الشفهية للالتحاق برتبتي ملحق وكاتب الشؤون الخارجية.

وأكد بلاني خلال قيامه بزيارة إلى المدرسة الوطنية للإدارة للوقوف على سير الاختبارات الشفهية للالتحاق برتبتي ملحق وكاتب الشؤون الخارجية، على ضرورة التقيد التام والاحترام الصارم لمعايير الشفافية والمصداقية بما يضمن نزاهة هذه المسابقة.
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كما شكلت هذه الزيارة فرصة للأمين العام لتبادل أطراف الحديث مع بعض المترشحين حيث شجعهم. وتمنى لهم ولكافة المترشحين كل التوفيق والنجاح.

هذا وقد كان في استقبال الأمين العام، المدير العام للمدرسة الوطنية للإدارة، الأستاذ عبد المليك مزهودة. والمدير العام للموارد بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، صالح عطية.

ليديا كبيش

29 سبتمبر، 2022

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