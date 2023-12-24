بعد الموافقة على البرنامج التكميلي لولاية تندوف…الرئيس تبون يأمر بدراسة معمقة تحضيرا لإنشاء منطقة تبادل حر بين الجزائر وموريتانيا

أمر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم، خلال ترأسه اجتماعا لمجلس الوزراء، بالإطلاق الفوري لدراسة معمّقة، تحضيرا لإنشاء منطقة تبادل حر، تساهم في تنويع النشاطات الاقتصادية وخلق حيوية في المنطقة، خاصة على الحدود بين الجزائر وموريتانيا.

وجاء هذا القرار، حسب بيان رئاسة الجمهورية، بعد موافقة مجلس الوزراء على البرنامج التكميلي المقترح لفائدة ولاية تندوف الذي يشمل 18 عملية، تخص 07 قطاعات (الري، الصحة، التعمير والتحسين الحضري، البيئة، السكن، الشباب) بغلاف مالي إجمالي يقدر بــ 29،5 مليار دينار يضاف إلى البرنامج الجاري إنجازه،

شرف الدين عبد النور

معجب بهذه: إعجاب تحميل...