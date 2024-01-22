بداني: “هناك تطور ملحوظ في مجال تربية المائيات البحرية بفضل مرافقة الدولة الجزائرية”

و أشرف بداني خلال هذه الزيارة حسب بيان وزارة الصيد البحري، على انطلاق أشغال الورشة الوطنية حول “الاستثمار في تربية المائيات البحرية”، ووقف على مجموعة من المشاريع والاستثمارات القطاعية، كما ناقش وبحث سبل تحسين الظروف الاجتماعية والمهنية لعمال ومهنيّي القطاع.

كما أوضح وزير الصيد البحري حسب ذات المصدر، أن الديناميكية التي تشهدها شعبة تربية المائيات، تعززت بفضل استفادتها من تخفيض الرسم على القيمة المضافة من 19 إلى 09% لمنتجات تربية المائيات، وكذا تخفيض الحقوق الجمركية من 30 إلى 05 % على مدخلاتها من أمهات وأصاغر الأسماك، وكذا تطبيق الرسم على القيمة المضافة المخفض على رقم أعمال هذه المنتجات، مشيراً إلى أن القطاع يطمح وفق رؤيته الاستشرافية آفاق 2030، في مجال تربية المائيات في المياه العذبة، لإنتاج 12000 طن مع نهاية 2024، على أن يرتفع الإنتاج سنة 2030 الى أكثر من 40 ألف طن.