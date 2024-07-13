بداري يشرف على تخرج أول دفعة لأساتذة تعليم الصم وضعاف السمع

أشرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، اليوم، رفقة وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، ووزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، كوثر كريكو، مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالتربية والتعليم العالي والتكوين المهني والثقافة، محمد الصغير سعداوي، اليوم، بالمدرسة الوطنية العليا لأساتذة الصم والبكم الشيخ العلامة المجاهد الطاهر محمد أيت علجات، ببني مسوس، على حفل تخرج أول دفعة في الجزائر للأستاذة مكونين ومختصين لتعليم تلاميذ الصم وضعاف السمع.

ويبلغ عدد الأستاذة المكونين والمختصين لتعليم تلاميذ الصم وضعاف السمع المتخرجين، 292 أستاذا وأستاذة في 14 تخصصا.

شرف الدين عبد النور