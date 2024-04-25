بداري يبرز من بجاية المحاور الاستراتيجية لالتزامات رئيس الجمهورية تجاه الجامعة

أبرز وزير التعليم العالي و البحث العلمي، كمال بداري، اليوم، خلال لقائه مع الأسرة الجامعية، في إطار زيارة عمل و تفقد قادته لولاية بجاية، المحاور الاستراتيجية الثلاثة، الجاعلة من الجامعة مُحققّة للالتزام 41 لرئيس الجمهورية، ولبرنامج الحكومة 2021/2024.

و أشار كمال بداري، إلى أن زيارته لجامعة بجاية، جاءت من أجل تقييم مسار عهدة تتمثل في تحقيق التزام من التزامات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، المتمثل في الالتزام 41 الذي يجعل من الجامعة الجزائرية بالفعل قاطرة للتنمية المحلية، و فضاءً للابداع والابتكار، بالإضافة إلى الإلتزامات العشرة الأخرى التي لها علاقة مع الطالب والجامعة الجزائرية، التي تحظى بمركز رئيسي في برنامج الحكومة 2021/24.

و كشف الوزير، خلال إبرازه لأول المحاور، أن جامعة بجاية بالخصوص، و بلغة الأرقام، قد بلغت مستوى الجامعة المبتكرة و ذلك من خلال أفكار الطلبة الإبتكارية، التي تم تحويل عدد كبير منها، إلى مؤسسات اقتصادية “ستارتاب” أو مؤسسات مصغرة، سترجع بالفائدة على منطقة بجاية و على الوطن على المدى القصير.

و أوضح بداري، أن زيارته لجامعة بجاية، جاءت لمرافقة الطلبة والأساتذة المبتكرين، و لتقييم دورهم على المدى القصير في مجال المقاولاتية التي ستغير الاقتصاد المحلي والوطني، وبالتالي-يضيف الوزير- ستكون قاعدة للرفاهية ولخلق الثروة على مستويات مختلفة، و كذلك من أجل تحقيق الثلاثي المتمثل في التعليم باستعمال نتائج البحث، وبتحويل هاته النتائج، و خلق الثروة من خلال إنشاء مؤسسات اقتصادية.

كما كشف وزير التعليم العالي، خلال استعراضه للمحور الثاني، أن جامعة بجاية كمؤسسة إجتماعية، و من خلال ما تم تدشينه و زيارته اليوم، من مركز تطوير المقاولاتية، حاضنة الأعمال، ومختلف الواجهات الاخرى التي لها علاقة بالمقاولاتية، لخير دليل على المرافقة الايجابية والقوية جدا للجامعة لهؤلاء الطلبة المبتكرين، مؤكدا بأنه سيقع على عاتقهم تسيير شؤون البلد في السنوات القليلة المقبلة.

آخر المحاور الاستراتيجية، حسب وزير التعليم العالي، يتمثل في مدى إندماج جامعة بجاية في محيطها الإقتصادي والاجتماعي و بالأخص في منطقتها، مؤكدا أن هذا ما تم التماسه، من خلال معظم المواضيع التي عالجها الطلبة في إطار القرار الوزاري 1275 و التي لها علاقة مع المنطقة و خاصيتها وما تحتاجه من ابتكارات وتحويل لهذه الابتكارات من أجل أن تكون بالفعل قيمة مضافة للاقتصاد المحلي والاقتصاد الوطني، وبالتالي-يتابع بداري- ستكون هاته الجامعة سفيرة لمنطقة بجاية و لثقافتها على المستوى الوطني، وتكون قوة ناعمة وطنيا و دوليا.

شرف الدين عبد النور