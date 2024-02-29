بداري من عين تموشنت :  “أنتم الطلبة ستحولون اقتصاد البلد إلى اقتصاد ثري بفضل معارفكم و أفكاركم”

قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، اليوم، خلال زيارة العمل و التفقد لجامعة عين تموشنت، رفقة وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، ياسين المهدي وليد، أن الطلبة هم الذين سيحولون اقتصاد البلد إلى اقتصاد ثري بفضل معارفهم و أفكارهم و بفضل البيئة التي هم بصدد إنشائها بولاية عين تموشنت، و التي هي، يضيف الوزير، مؤسسة إجتماعية، و أحد الركائز النظام الاجتماعي الجزائري الني هي جزء لا يتجزأ من المجتمع المحلي و الوطني.

و قال الوزير يداري، في ذات السياق، “الطلبة الذين قمنا بزيارتهم اليوم، من أجل مرافقتهم في تغذية أفكارهم الإبتكارية و والمقاولاتية و في دورهم المستقبلي من أجل أن يكونوا رواد أعمال و مقاولين مبدعين و صاحبي مؤسسات إقتصادية ناشئة أو مؤسسات إقتصادية مصغرة”.

و أضاف، “بابتكاراتكم التي تبدعون من خلالها سواء كانت في موضوع استحداث المؤسسات الاقتصادية ناشئة كانت أو مصغرة، ستكون سببا في خلق مناصب شغل و بالتالي تحقيق الالتزام 41 لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الذي جعل من الجامعة الجزائرية في مسارها و ابتكاراتها قاطرة للتنمية المحلية و الوطنية، و التي أعطت للجزائر تلك المرئية الدولية التي تشعّ على مختلف مجتمعات المعمورة”.

كما أكد وزير التعليم العالي، في كلمته، أن هاته الابتكارات أصبحت القاعدة الأساسية لنجاح الطلبة في مسارهم الدراسي، مشيرا إلى أنه من خلال تدشين الفضاءات الجديدة للجامعة، اليوم، و المتمثلة في مركز تطوير المقاولاتية، مخابر الذكاء الاصطناعي، و وحاضنات الأعمال، سيتم إيجاد صيغة “نقوي من خلالها الإبتكار و المقاولاتية و نخلق بيئة مميزة في جامعة عين تموشنت، تساهم في الانتعاش الإقتصادي المحلي و الوطني”، يضيف الوزير.

شرف الدين عبد النور

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