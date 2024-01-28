بداري من بسكرة: “العدد الهائل من براءات الإختراع المسجلة مؤشر على أن الطلبة بصدد تحقيق أهداف الجزائر الجديدة”

بداري من بسكرة: “العدد الهائل من براءات الإختراع المسجلة مؤشر على أن الطلبة بصدد تحقيق أهداف الجزائر الجديدة”

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، اليوم، خلال زيارة العمل و التفقد لولاية بسكرة مرفوقا بوزير إقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، ياسين وليد، أن العدد الهائل من براءات الإختراع المسجلة بجامعة محمد خيضر-بسكرة، و المقدرة ب126 طلب براءة اختراع، 15 وسم مشروع مبتكر، و 8 براءات اختراع، هو مؤشر على أن الطلبة بصدد تحويل المعارف نحو أفعال مقاولاتية، “وبالتالي تحقيق أهداف الجزائر الجديدة”، يضيف الوزير.

و أضاف الوزير مخاطبا الطلبة، “الجزائريون ينتظرون منكم أن تكونو القادة الذين يقودون القاطرة من أجل جعل البحث العلمي و الابتكار قوة تقود البلد نحو الرقي و والازدهار و الانتعاش”.

كما ذكّر بداري بأن الرئيس تبون و الحكومة يولون اهتماما كبيرا و يعطون موقعا خاصا للجامعة الجزائرية حتى تكون قاطرة التنمية الاقتصادية، الإجتماعية، و الثقافية للجزائر الجديدة.

هذا و أشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي في كلمته، إلى أن الجزائر تعيش تحولات عميقة في المجال الجامعي و العلمي و المعرفي و التكنولوجي، و بالتالي – يضيف بداري- الجامعة الجزائرية هي القاطرة التي أولتها الدولة أهمية خاصة من أجل قيادة الجزائر الجديدة.

شرف الدين عبد النور

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