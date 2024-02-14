بداري: “تكوين الصحفيين قبل قمة الجزائر للدول المصدرة للغاز يُقوّي علاقة الجامعة مع محيطها”

قال اليوم الأربعاء، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، في كلمته، خلال ندوة تكوينية للصحفيين حول الغاز ومستقبل الطاقة في العلاقات الدولية، احتضنتها كلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة الجزائر 3، أن احتضان الجزائر للقمة السابعة للمنتدى الدول المُصدرة للغاز، وتكوين الصحفيين في المجال، يعد حدثا يُقوي جاذبية الجامعة مع محيطها.

وأضاف ذات المتحدث بالقول: “تواصل الجامعة مع محيطها الاقتصادي في مجال التكوين يدل على أن الجامعة أصبحت جزء لا يتجزأ من النظام الاجتماعي”.

وأكد وزير التعليم العالي، أن المجتمع الجزائري يعطي ثقة كبيرة لجامعته لتكون حلقة وصل بين الحاضر والماضي، كونها تنقل المعرفة بين الأجيال، مشيرا الى أن الجامعة الجزائرية جامعة مسؤولة من خلال الالتزامات التي أولاها لها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون”.

رمزي أحمد توميات

معجب بهذه: إعجاب تحميل...