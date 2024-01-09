بداري: تسيير رقمي للخدمات الجامعية بشكل شامل قبل نهاية 2024

أفاد اليوم الثلاثاء وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، أن كل الخدمات الجامعية ستسير بشكل رقمي قبل نهاية 2024.

وجاء ذلك خلال زيارة لجامعة الجزائر 3 دالي براهيم، حبث أوضح بداري أن هذه الزيارة خصصت لتقييم النشاطات البدنية وتدشين أول فضاء رقمي تعاوني في مجال التواصل والإدارة.

وقال ذات المتحدث : “سنعمم هذا الفضاء الذكي في كل الجامعات” مضيفا بالقول: “الخدمات الرقمية تخص التواصل وإدارة هياكل الجامعات لنقدم للطالب كل الخدمات الجامعية رقميا”.

هذا وستخص الخدمات الرقمية التواصل وإدارة هياكل الجامعات لتقديم الطالب كل الخدمات الجامعية رقميا، وفقا لوزير القطاع الذي قال : “قطاع التعليم العالي يمتلك واجهة خدمة رقمية تسير كل الخدمات عن بعد بما فيها الإطعام والإقامة والإدارة الجامعية وهذه الخطوة اليوم تعتبر إضافة إلى هذه الخدمات”.

رمزي أحمد توميات

معجب بهذه: إعجاب تحميل...