بداري: “الرئيس تبون أعطى لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي مكانة مرموقة ليكون قاطرة التنمية الوطنية”

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، اليوم، خلال زيارة العمل و التفقد التي قادته إلى ولاية سعيدة، بأن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أعطى للقطاع من خلال مؤسساته الجامعية و البحثية، مكانة مرموقة، من أجل أن تكون الجامعة و مؤسسات البحث العلمي قاطرة التنمية الوطنية في مختلف المجالات.

و قال وزير التعليم العالي، “ينتظر من جامعة سعيدة أن تكون قاطرة التنمية المحلية من أجل انتعاش الاقتصاد الوطني، وذلك في إطار السياق الحالي الذي جعل من الرئيس عبد المجيد تبون، يعطي للجامعة مكانة مميزة”.

كما أشاد بداري خلال زيارة العمل، بجامعة سعيدة، قائلا بأنها أصبحت منصة للتعليم المبدع و المبتكر و المدمج و المفتوح، مشيرا إلى أنها ت حضّر نفسها بعد النتائج التي حققتها في وقت قصير للدخول في الجيل الرابع كجامعة مرتبطة، عصرية، ذات استمرارية فيما يتعلق بالعلم، الابتكار و المقاولاتية.

وقال الوزير بداري في ذات السياق، “خريطة الطريق لجامعة سعيدة، ضخمة وغنية، و هي همزة وصل لقطاع التعليم العالي حتى تكون جامعة مندمجة، راسية في منطقتها، تأخذ بعين الاعتبار إنشغالات المواطن، و متفتحة على العالم من خلال البرامج الموحدة و المختلفة، و التبادل بين القوى الحية بين الجامعة الجزائرية و الجامعات الأخرى، لتحقيق الإنتعاش في البلد من خلال انتعاش الجامعة.

و أضاف بداري، “وماشهدناه من تجهيزات و بنية تحتية، كمركز البيانات الذي لا مثيل له في الجامعة الجزائرية، الذي سيصبح قاطرة للمؤسسات الجامعية الوطنية، و بالتالي التحضير للدخول في الجيل الرابع من الجامعة العصرية التي يكون فيها التعليم، البحث العلمي، الابتكار و الإبداع و المقاولاتية، و خلق الثروة، مرتبطون ببعضهم البعض، من أجل تحقيق التنميه الاجتماعية”.

و قال بداري في كلمته، أن هذه الإنجازات المحققة بجامعة سعيدة، هي مثال و جب على المؤسسات الجامعية الوطنية اتباعه، من أجل دخولها في العصرنة، و بالتالي – يضيف الوزير-، ستكون هذه السنة، تحضيرية للتوجه نحو الجامعة العصرية، من خلال الدخول في الجيل الرابع.

كما أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في كلمته، عن إطلاق حاضنة أعمال رقمية، ستنطلق خلال السداسي الأول من هذه السنة .

للإشارة فإن مركز البيانات الحديث بجامعة سعيدة، يتميز بمواصفات ومعايير دولية تعتمد على عتاد مفتوح ” OPEN HARDWARE “، وكذا برمجيات مفتوحة المصدر ” OPEN SOURCES “، مما يؤهلها إلى الرقي بمشاريع الرقمنة وفتح آفاق جديدة للأساتذة والباحثيين والطلبة في مختلف المجالات، وبالأخص تطبيقات الذكاء الإصطناعي.

شرف الدين عبد النور

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