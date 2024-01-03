بحث وضعية شعبة البطاطا الإستراتجية وآفاق تطويرها

ترأّس أمس الثلاثاء، يوسف شرفة، وزير الفلاحة والتنمية الريفية، اجتماع عمل مع أعضاء المجلس الوطني المهني المشترك لشعبة البطاطا، حسبما كشف عنه بيان لوزارة الفلاحة.

وحسب نص البيان، تم تخصيص الإجتماع لمناقشة عدة محاور تتعلق بوضعية هذه الشعبة الإستراتجية وآفاق تطويرها. سواء من حيث الإنتاج بما فيها البذور، أو الضبط.

ويدخل هذا الاجتماع، الذي حضره اطارات من الوزارة، في إطار العمل التشاركي مع كل الفاعلين بهدف الحفاظ على المكتسبات المحققة من طرف الشعبة، و رفع مستوى الانتاج للاستجابة للطلب المتزايد على هذه المادة الاساسية سواء من حيث الاستهلاك او التحويل والتصدير.

ومن جهته، أكد وزير القطاع على أهمية العمل التشاركي وتبني مبدأ الحوار الدائم مع كل الفاعلين من أجل تعزيز القدرات الانتاجية، و بلوغ الأهداف المسطرة في هذا المجال.

رمزي أحمد توميات

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