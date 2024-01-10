بحث فرص استثمار شركة إيني في الجزائر في مجال المنبع البترولي والغازي

10 يناير، 2024

إستقبل وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الأربعاء، بمقر دائرته الوزارية، الرئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالية، كلاوديو ديسكالزي، وهذا بحضور الرئيس المدير العام لشركة سوناطراك ومسؤولين بالوزارة ومن شركة إيني، حسب ما أورده بيان وزارة الطاقة والمناجم.

واستعرض الطرفان حسب ذات المصدر، حالة علاقات التعاون والشراكة التي تربط سوناطراك بشركة إيني الإيطالية، واصفين إياها بالممتازة، وكذا آفاق تعزيزها، في إطار الاتفاقيات الموقعة بين الشركتين.

كما تمحورت المناقشات حول المشاريع القائمة بين سوناطراك وإيني في مجال المحروقات والهيدروجين والطاقات الجديدة والمتجددة، وكذا فرص استثمار شركة إيني في الجزائر في مجال المنبع البترولي والغازي، ولاسيما تطوير الحقول والرفع من القدرة الإنتاجية للغاز الطبيعي في إطار المشاريع المُبرمجة في مخطط الاستثمار المُتفق عليه، يضيف المصدر ذاته.

كما أعرب الجانبان عن رضاهما عن جودة العلاقات بين سوناطراك والشركة الإيطالية إيني، ولا سيما في المشاريع القائمة والقادمة في الجزائر وعلى المستوى الدولي، يختم بيان الوزارة.

شرف الدين عبد النور

10 يناير، 2024

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