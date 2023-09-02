بتدخل من وزير الشباب و الرياضة… تحويل تربص الخضر إلى قسنطينة

2 سبتمبر، 2023

أعلن الإتحاد الجزائري لكرة القدم، في بيان له اليــوم السبت، عن تحويل تربص الخضر الخاص بمواجهتي تنزانيــا والسنغال، إلى مدينة قسنطينة بعدما كان مقررا بمدينة طبرقة التونسية، و هذا بعد تدخل وزير الشباب والرياضة الذي قرر تسخير كل الإمكانيــات تحت تصرف الخضر.

وأضاف بيــان الفاف، أن الناخب الوطني جمال بلماضي وبمعية أفراد طاقمه، قام اليوم، بمعاينة ملعب الشهيد حملاوي، ومختلف المرافق، على أن يقيم زملاء القائد ريــاض محرز بالفندق العسكري بقسنطينة.

ووجهت “الفاف”،  وعلى رأسها الامين العام منير دبيشي، شكرها لوزير الشباب والرياضة، ووزارة الدفاع الوطني على تعاونهم.

شرف الدين عبد النور

2 سبتمبر، 2023

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