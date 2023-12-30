بالصور/ تشييع جثمان الفقيد اللواء المتقاعد خالد نزار بمقبرة العالية

وري الثرى ظهر اليوم السبت، بمقبرة العالية بالجزائر، جثمان الفقيد المجاهد اللواء المتقاعد خالد نزار، وزير الدفاع الوطني الأسبق، بحضور الفريق أول السعيد شنڨريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، محمد نذير العرباوي الوزير الأول، بوعلام بوعلام مدير ديوان رئاسة الجمهورية بالنيابة، وأعضاء من الحكومة إلى جانب كل من الفريق أول قائد الحرس الجمهوري، الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني، قادة القوات، قائد الدرك الوطني، قائد الناحية العسكرية الأولى، رؤساء الدوائر، المديرون ورؤساء المصالح المركزية بوزارة الدفاع الوطني وأركان الجيش الوطني الشعبي وشخصيات وطنية وثورية وأفراد عائلة الفقيد وجمع من المواطنين، حسب بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأشاد مفتش الإعلام والاتصال لأركان الجيش الوطني الشعبي، في كلمته التأبينية، بخصال الفقيد وذكر بمسيرته الحافلة كمجاهد في صفوف جيش التحرير الوطني إبان الثورة التحريرية ثم إطارا ساميا و قائدا في الجيش الوطني الشعبي بعد الاستقلال، يضيف البيان.

هذا وقد تنقل صبيحة اليوم الفريق أول السعيد شنڨريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي مرفوقا بإطارات سامية من الجيش الوطني الشعبي إلى مقر السكن العائلي للفقيد، أين تم إلقاء النظرة الأخيرة على جثمانه وتلاوة فاتحة الكتاب على روحه الطاهرة.

وأمام هذا المصاب الجلل، جدد الفريق أول أصالة عن نفسه وباسم كافة إطارات وأفراد الجيش الوطني الشعبي، أخلص التعازي وأصدق مشاعر المواساة إلى عائلة الفقيد، متضرعا إلى المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جنانه وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان، يختم بيان وزارة الدفاع الوطني.

“إنا لله وإنا إليه راجعون”

ش.ن

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