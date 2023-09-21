باسم الرئيس تبون.. قوجيل يوقع على سجل التعازي في السفارة الليبية

وقع رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، بمقر سفارة ليبيا على سجل تعازي إثر الإعصار العنيف الذي اجتاح مؤخرا مدينة درنة الليبية، وذلك بتكليف من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وجاء في نص التعزية أنه “إثر الفيضانات والسيول التي اجتاحت في الأيام الأخيرة دولة ليبيا الشقيقة، خاصة في مدينة درنة وضواحيها، وتسببت في استشهاد الألاف من أشقائنا وأهلنا في دولة ليبيا الشقيقة، أتقدم إليكم باسم عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، وأصالة عن نفسي بأصدق التعازي وأزكى عبارات المواساة، راجيا من المولى العلي القدير أن يتغمد الموتى بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جنانه وأن يعجل بشفاء المصابين، وأن يُلهم العائلات المكلومة والشعب الليبي كافة ويلهمنا جميعا جميل الصبر والسلوان”.

وجدد قوجيل التأكيد على تضامن الجزائر مع الشعب الليبي الشقيق في هذه المحنة وهذا الظرف الصعب، ووقوفها إلى جانبها في كل الأحوال، مضيفا: “قد أملى علينا واجب الأخوة والجيرة إرسال المساعدات العينية الضرورية وفرق الإنقاذ إلى مدينة درنة للمساعدة في انتشال الضحايا من تحت الأنقاض”.

وتابع رئيس المجلس قائلا: “أود أن أجدد تعازينا الخالصة لدولة ليبيا الشقيقة وشعبها الأبي متضرعين إلى المولى عزّ وجل أن يُغدق برحمته ومغفرته على الموتى ويمنَّ بالشفاء على المصابين، وأن يُجنب ليبيا الشقيقة وشعبها الطيب كل مكروه”.

ليديا كبيش

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