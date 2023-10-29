بأرباح زادت عن 12 مليار دج… “جازي” تُسجّل زيادة في حجم النمو والاستثمارات في الربع الثالث من العام الجاري

بأرباح زادت عن 12 مليار دج… “جازي” تُسجّل زيادة في حجم النمو والاستثمارات في الربع الثالث من العام الجاري

أعلنت شركة جازي، الفاعل الرئيسي في قطاع الاتصالات في الجزائر، عن نتائجها التشغيلية في نهاية الربع الثالث من عام 2023، والتي تميزت بنمو برقمين وزيادة معتبرة في استثماراتها بالتوازي مع العمليات التي تم تنفيذها خلال الفترة نفسها لاسيما افتتاح نقاط البيع في الولايات الجنوبية الجديدة، وإطلاق خدمة Push to Talk.

أزيد من 26 مليار دج رقم أعمال الربع الثالث من هذه السنة

و سجلت جازي في الربع الثالث من عام 2023، رقم أعمال بقيمة 26.5 مليار دينار، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 11.8% مقارنة بنفس الفترة من عام 2022.

و أكد هذا النمو المستمر منذ أكثر من عام، على الثقة الدائمة لزبائن جازي وشركاءها في الخدمات المبتكرة والحلول التكنولوجية والعروض التجارية الجذابة التي توفرها لهم.

أزيد من 19 مليار دج استثمارات خاصة بشبكة الجيل الرابع

كما استثمرت جازي بكثافة في الأشهر التسعة الأولى من العام بما قيمته 19.5 مليار دينار، منها أكثر من 5.7 مليار دينار استثمرت في الربع الثالث فقط.

وقد تم تخصيص هذه الاستثمارات بشكل أساسي لنشر وتحسين التغطية بشبكة الجيل الرابع، وزيادة سعة الشبكة بشكل عام تلبية لاحتياجات المستخدمين المتزايدة لاسيما من الإنترنت.

أزيد من 12 مليار دج أرباح في الربع الثالث من هذا العام

وبلغت الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب وتسديد الديون 12.3 مليار دينار، مسجلة زيادة بنسبة 12.9% مقارنة بنفس الفترة من عام 2022.

كما أن هامش الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب وتسديد الديون البالغ 46.5%، يعكس التسيير الأمثل لموارد الشركة من أجل ضمان ربحية مستدامة.

600 ألف زبون جديد خلال الربع الثالث من السنة الجارية

وفي نهاية الربع الثالث سجلت قاعدة الزبائن 600 ألف زبون جديد لتصل إلى أكثر من 15.3 مليون زبون بزيادة قدرها 3.5% مقارنة بنفس الفترة من عام 2022.

وعكس هذا التوسع، مدى ثقة الجزائريات و الجزائريين في جودة خدمات الشركة.

وفاءً لالتزاماتها كشركة مواطنة، أطلقت جازي بمناسبة موسم حج 2023، عرضا متميزا من أجل مرافقة حجاج بيت الله الحرام من خلال إهدائهم رصيدا مجانيا بقيمة 300 دقيقة مكالمات نحو شبكة جازي، مما أبقاهم على اتصال دائم مع أهاليهم في أرض الوطن.

كما كانت جازي في الموعد مع الدخول المدرسي، من خلال تنظيم عملية تضامنية في إطار حملة ” امشي من أجل المدرسة”، بالتنسيق مع الكشافة الإسلامية الجزائرية، حيث وزعت خلالها حقائب وأدوات مدرسية في جميع ولايات الوطن.

شرف الدين عبد النور

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