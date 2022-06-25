انطلق منذ قليل، حفل افتتاح الطبعة ال19 لألعاب البحر الأبيض المتوسط بوهران 2022، بملعب المركب الأولمبي “ميلود هدفي”، بحضور رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وعرف حفل الافتتاح، حضور أمير دولة قطر الشقيقة سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني كضيف شرف بدعوة من الرئيس تبون.

وحضر الحفل كل من القبطانان الحاكمان لسان مارينو, أوسكار مينا وباولو رونديلي ونائب الرئيس التركي، فؤاد أقطاي، ووزيرة الداخلية الايطالية، لوتشيانا لامورجيزي والامين العام للاتحاد من أجل المتوسط، كمال ناصر.

وسيعطي رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إشارة الانطلاق الرسمي للألعاب بعد العرض التقليدي للوفود المشاركة في هذه الطبعة التي ستتواصل فعاليتها إلى غاية ال6 من شهر جويلية المقبل بمشاركة 3.390 رياضي قادمين من 26 دولة.

كما سيتنافس الرياضيون خلال 12 يوما في 24 رياضة مسجلة في البرنامج العام للألعاب من بينها ثلاث رياضات استعراضية.

رمزي أحمد توميات

معجب بهذه: إعجاب تحميل...