انطلاق المهرجان الثقافي الدولي للزخرفة في تلمسان

افتتحت أمسية السبت، بمركز الدراسات الأندلسية بتلمسان، الطبعة الـ12 للمهرجان الثقافي الدولي للمنمنمات وفنون الزخرفة، بمشاركة فنانين من 9 بلدان مع تخصيص تكريم للفنان التشكيلي الراحل بشير يلس.

وتم خلال هذه الطبعة تدشين، عدة معارض لفناني زخرفة ومنمنمات من مختلف الولايات الجزائرية وأجانب من تركيا وإيران والهند وأوزبكستان واندونيسيا وسلطنة عمان وغيرها.

وبالمناسبة، قال والي تلمسان:” إن هذا المهرجان هو بمثابة ملتقى لهذا الفن الإسلامي يجمع أشهر الفنانين من البلدان المتفوقة في هذا الاختصاص الفني”.

وأضاف المتحكث بالقول :”حيث نتذكر من خلال هذه التظاهرة الفنان التشكيلي الجزائري بشير يلس الذي غادر عالمنا في أغسطس الماضي, تكريما لمساره الفني الطويل الذي كرسه لخدمة الفن والثقافة والتراث في الجزائر”

ليديا كبيش

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