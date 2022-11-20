انطلاق المهرجان الثقافي الدولي للزخرفة في تلمسان

20 نوفمبر، 2022

افتتحت أمسية السبت، بمركز الدراسات الأندلسية بتلمسان، الطبعة الـ12 للمهرجان الثقافي الدولي للمنمنمات وفنون الزخرفة، بمشاركة فنانين من 9 بلدان مع تخصيص تكريم للفنان التشكيلي الراحل بشير يلس.

وتم خلال هذه الطبعة تدشين، عدة معارض لفناني زخرفة ومنمنمات من مختلف الولايات الجزائرية وأجانب من تركيا وإيران والهند وأوزبكستان واندونيسيا وسلطنة عمان وغيرها.

وبالمناسبة، قال والي تلمسان:” إن هذا المهرجان هو بمثابة ملتقى لهذا الفن الإسلامي يجمع أشهر الفنانين من البلدان المتفوقة في هذا الاختصاص الفني”.

وأضاف المتحكث بالقول :”حيث نتذكر من خلال هذه التظاهرة الفنان التشكيلي الجزائري بشير يلس الذي غادر عالمنا في أغسطس الماضي, تكريما لمساره الفني الطويل الذي كرسه لخدمة الفن والثقافة والتراث في الجزائر”

ليديا كبيش

20 نوفمبر، 2022

مقالات ذات صلة

الحماية المدنية: إخماد ما يقارب 78 حريق عبر 11 ولاية

14 أغسطس، 2022

الجزائر ترحب بتعزيز العلاقات الثنائية مع بيرو

10 مارس، 2022

نحو تكثيف المفاوضات بين الجزائر وأوزبكستان من أجل إثراء الإطار القانوني الثنائي

31 مارس، 2021

قوات البوليساريو تشن هجمات جديدة ضد قوات الإحتلال المغربي

13 مارس، 2021
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز2022
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: