انطلاق التسجيلات للاستفادة من إعانة FNPOS اليوم

من المنتظر أن يشرع، اليوم الثلاثاء، الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية، في تلقي الطلبات للاستفادة من منحة FNPOS.

وقام الصندوق بوضع تحت خدمة الراغبين في الاستفادة من الإعانة المالية، المنصة الالكترونية https://aide-rurale.fnpos.dz/

ويتم من خلال المنصة حصريا استقبال الطلبات دون التنقل إلى مقرات الصندوق وكذا إمكانية الاطلاع على شروط الاستفادة وغيرها من الخدمات الإلكترونية المندرجة في إطار تطبيق الالتزام رقم 25 لرئيس الجمهورية الرامي إلى تحقيق تحول رقمي لتحسين الاتصال وتعميم استخدام تكنولوجيات الاعلام والاتصال خاصة في إدارات المرفق العمومي وتحسين حوكمة القطاع الاقتصادي.

وحددت وزارة العمل شروطا للاستفادة من الاعانة المالية من صيغة السكن الريفي، حيث يجب أن تتوفر في الأجير أو المتقاعد مايلي:

عند تاريخ التسجيل في المنصة، يجب أن تكون مدة الانتساب للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الاجراء أكثر من 3 سنوات. وكذا الشطب من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الاجراء منذ 3 سنوات على الأقل عند الاقتضاء.

ويجب أن لا يتجاوز دخل الأسرة 6 مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون، كما يجب أن يكون مقرر الاستفادة من إعانة الدولة الممنوحة من طرف الصندوق الوطني للسكن مؤرخ بعد تاريخ 1 جانفي 2016.

في حين يجب أن تكون البناية محل طلب إعانة الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية قد تحصل صاحبها إجباريا على الشطر الثاني من إعانة الصندوق الوطني للسكن.

ويجب أن لا تكون البناية محل طلب اعانة الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية منتهية تماما بالنسبة لإحدى الأشغال التالية :السقف، الجدران الداخلية والخارجية، وتلبيس الجدران الداخلية والخارجية، وبلاط الارضية والجدران.

كما يجب أن تكون رخصة السكن سارية المفعول عند إيداع الملف ويجب أن تصرح أن البناية ذات طابق واحد فقط.

وأكدت الوزارة، أن طلبات الاستفادة من إعانة الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية المتعلقة بأي شكل من أشكال التوسعة أو بناء على المساحة لاستعمال غير سكني، يتم اقصاؤها ورفضها.

رمزي أحمد توميات

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