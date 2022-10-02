انطلاق التسجيلات لاقتناء سكنات الترقوي الحر LPL بدءا من هذا الاثنين

2 أكتوبر، 2022

اعلنت المؤسسة الوطنية للترقية العقارية، في بيان لها، كافة المواطنين عبر التراب الوطني او خارجه، عن انطلاق التسجيلات لاقتناء سكنات الترقوي الحرLPL، ابتداء من يوم الإثنين، الموافق ل 03/10/2022 على الساعة 11:00 صباحا، و ذلك بعد فتح موقعها الالكتروني، في كل من ولايتي جيجل و قسنطينة .
و اضاف ذات البيان، بان الامر متعلق بالاحياء التالية :
حي 133 مسكن ترقوي حر علي منجلي قسنطينة، مشيرا بان الموقع
سيغلق بعد تسجيل ازيد من 1300 مكتتب
حي 50 مسكن ترقوي حر مزغيطان جيجل، منوها بان الموقع سيغلق بعد تسجيل ازيد من 500 مكتتب.

حورية سعداوي

2 أكتوبر، 2022

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