انطلاق التسجيلات لاقتناء سكنات الترقوي الحر LPL بدءا من هذا الاثنين

اعلنت المؤسسة الوطنية للترقية العقارية، في بيان لها، كافة المواطنين عبر التراب الوطني او خارجه، عن انطلاق التسجيلات لاقتناء سكنات الترقوي الحرLPL، ابتداء من يوم الإثنين، الموافق ل 03/10/2022 على الساعة 11:00 صباحا، و ذلك بعد فتح موقعها الالكتروني، في كل من ولايتي جيجل و قسنطينة .

و اضاف ذات البيان، بان الامر متعلق بالاحياء التالية :

حي 133 مسكن ترقوي حر علي منجلي قسنطينة، مشيرا بان الموقع

سيغلق بعد تسجيل ازيد من 1300 مكتتب

حي 50 مسكن ترقوي حر مزغيطان جيجل، منوها بان الموقع سيغلق بعد تسجيل ازيد من 500 مكتتب.

حورية سعداوي

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