أعلنت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، عن برمجة 18 رحلة جوية لنقل الحجاج إلى البقاع المقدسة، انطلاقا من المطار الدولي محمد بوضياف بولاية قسنطينة.

وكشف مدير الشؤون الدينية والأوقاف لقسنطينة، بلخير بوذراع، في تصريحات صحفية أنه سيتم نقل أزيد من 5 آلاف حاج من عدة ولايات، وذلك على مراحل

وقال بوذراع، أن أول رحلة ستنطلق يوم 15 جوان الجاري بعد الزوال من المطار الدولي محمد بوضياف بقسنطينة، بحيث ستكون مرفقة بـ13 عضوا من البعثة المحلية تضم مؤطرين ومرشدين دينيين

وكشف ذات المتحدث، أنه من إجمالي تعداد الحجاج الجزائريين لموسم الحج 2022 بلغ 18597 حاج حيث أحصت مصالح المديرية المحلية للشؤون الدينية والأوقاف 426 حاج من ولاية قسنطينة، قاموا باستكمال الإجراءات الإدارية والصحية.

وتتعلق هذه الإجراءات باستخراج شهادة التأهيل لأداء الحج من البلدية، ودفتر الحج من مصالح الدائرة، استخراج شهادة التأهيل الصحي لدى اللجنة الطبية الولائية التي تتيح لهم الحصول على جواز السفر الصحي. ليقوموا بعدها بدفع تكلفة الحج المقدرة بـ856.100,00 دج شاملة لتذكرة السفر التي تقرر دعمها بسعر يلامس 100 ألف دج.

كما شدد المسؤول على أنه يتعين على الحجاج تقديم نتيجة سلبية لفحص كورونا خلال 72 ساعة على الأكثر قبل موعد الرحلة إلى السعودية. في أحد المخابر المعتمدة من طرف وزارة الصحة، بالإضافة إلى الالتزام بارتداء الكمامة أثناء رحلة أداء المناسك في جميع الأماكن المغلقة والمفتوحة.

ليديا كبيش

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