الوزير الأول ينقل تعازي رئيس الجمهورية لأمير دولة الكويت 

وصل اليوم إلى دولة الكويت الوزير الأول نذير العرباوي مرفوقا بوزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية حيث أُستقبل من قبل أمير دولة الكويت سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، حسب ما أفاد بيان لمصالح الوزير الأول.

ونقل الوزير الأول تعازي رئيس الجمهورية لأخيه، على إثر وفاة المغفور له الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

وأعرب أمير دولة الكويت عن خالص شكره وتقديره البالغ لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وللشعب الجزائري على التعازي والمواساة الصادقة في هذا المصاب الجلل، يضيف البيان.

كما أشاد أمير دولة الكويت بالعلاقات المتميزة القائمة بين البلدين الشقيقين ومستذكرا مشاركته في القمة العربية المنعقدة بالجزائر والدور الهام لرئيس الجمهورية في إنجاح مخرجاتها، يختم البيان.

ش.ن

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