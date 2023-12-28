الوزير الأول يكشف عن موعد إقامة أول منطقة تجارية حرة بتندوف

28 ديسمبر، 2023

أكد اليوم الخميس الوزير الأول، نذير العرباوي إن المشروع الهام الذي سيتم إنجازه في ولاية تندوف على شكل مدينة منجمية متكاملة بالولاية، سيسمح بالاستغلال الأمثل للثروة الهامة التي يحوزها هذا المنجم.

وأوضح العرباوي، أن المشروع سترافقه ديناميكية اقتصادية خلاقة للثروة، مؤكدا حرص رئيس الجمهورية على تفادي تصدير المواد الأولية في شكلها الخام بصفة نهائية لتعزيز الاستثمارات التحويلية

وذلك من أجل خلق القيمة المضافة ورفع مردودية المشروع، فضلا عن استحداث مزيد من مناصب الشغل، يضيف ذات المتحدث.

كما أكد الوزير الأول، أن الديناميكية الاقتصادية التي تعرفها المنطقة ستتعزز بالمشاريع الجارية لتطوير البنى التحتية، لا سيما افتتاح المعبر الحدودي الجزائر- موريتانيا، وكذلك مشروع إقامة اول منطقة تجارية حرة بالولاية قبل نهاية السداسي الأول من 2024.

رمزي أحمد توميات

28 ديسمبر، 2023

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