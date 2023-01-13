الوزير الأول يعطي إشارة انطلاق الطبعة السابعة لبطولة “شان”

أعطى الوزير الأول،أيمن بن عبد الرحمان، مساء اليوم الجمعة بملعب “نيلسون مانديلا” ببراقي بالعاصمة٬ باسم رئيس الجمهورية،عبد المجيد تبون،إشارة انطلاق الطبعة السابعة لبطولة “شان” 2022 التي ستدوم إلى غاية الرابع من فيفري القادم.

وجاء هذا الافتتاح باسم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون٬حيث حضر مراسم الافتتاح كل من:أعضاء من الحكومة إلى جانب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني انفانتينو ورئيس الكاف، باتريس موتسيبي ورئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، جهيد زفيزف وكذا حفيد نيلسون مانديلا.