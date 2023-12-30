الوزير الأول يشرف على تنصيب ربيعة خرفي رئيسا جديدا للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي

أشرف اليوم الوزير الأول نذير العرباوي، بتكليف من رئيس الجمهورية عبدالمجيد تبون، على مراسيم تنصيب ربيعة خرفي، رئيسة للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، خلفا لبوشناق خلادي، وذلك، تنفيذا للقرار الصادر عن رئيس الجمهورية يوم 20 ديسمبر الجاري، حسب بيان لمصالح الوزير الأول.

وشدّد الوزير الأول خلال هذه المناسبة، على الأهمية البالغة التي يوليها رئيس الجمهورية لهذه الهيئة الدستورية الاستشارية، للارتقاء بها إلى المكانة التي تليق بها، كرديف فاعل للنشاط الحكومي باعتبارها اطارا مناسبا للحوار والتحليل التقييم والاستشراف حول مختلف القضايا الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، يضيف البيان.

كما دعا الوزير الأول إلى تعزيز وتوسيع مساهمة مختلف فعاليات المجتمع المدني وجاليتنا الوطنية بالخارج، في عمل المجلس من أجل تعزيز الجهود الوطنية التنموية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، التي رسمها رئيس الجمهورية.

ووجه نذير العرباوي خالص التهاني لخرفي على الثقة التي حظيت بها من قبل رئيس الجمهورية، معربا عن قناعته بأنها ستتمكن من آداء مهامها بشكل ايجابي نظرا لما تتمتع به من كفاءة عالية وخبرة طويلة في تسيير القطاع الاقتصادي. كما وجه الشكر والتقدير لبوشناق خلادي، على المجهودات التي بذلها، طيلة رئاسته للمجلس مضيفا ببقائه اطارا مجندا لخدمة الوطن، حسب ذات البيان.

هذا وبمناسبة مراسيم التنصيب، وقف جميع المشاركين دقيقة صمت ترحما على روح الفقيد اللواء المجاهد خالد نزار وزير الدفاع الأسبق، الذي وافته المنية أمس بعد مسيرة ثرية بالتفانى والعطاء، خدمة للوطن، يختم البيان.

ش.ن

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