الوزير الأول يستقبل سفير الجمهورية الإسلامية الموريتانية بالجزائر

إستقبل الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الإثنين، بقصر الحكومة، ودادي ولد سيدي هيبة، سفير الجمهورية الإسلامية الموريتانية بالجزائر، الذي أدى له زيارة وداع على إثر انتهاء مهامه بالجزائر، حسب ما أورده بيان مصالح الوزير الأول.

و كان اللقاء حسب ذات المصدر، فرصة للتنويه بالعلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين، والإشادة بالمستوى الذي بلغه التعاون الثنائي بفضل توجيهات قائدي البلدين، وتبادل واسع لوجهات النظر حول واقع وآفاق تطوير الشراكة الجزائرية-الموريتانية في شتى المجالات، لاسيما من خلال ترقية المبادلات التجارية والاستثمارية واستكمال المشاريع الاندماجية التي يعكف الطرفان على تجسيدها.

شرف الدين عبد النور

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