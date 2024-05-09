الوزير الأول يستقبل سفير الجمهورية الإيطالية بالجزائر

إستقبل الوزير الأول، نذير العرباوي، اليوم الخميس، بقصر الحكومة، سفير الجمهورية الإيطالية بالجزائر، البيرتو كوتيلو.

و استعرض الجانبان، حسب بيان مصالح الوزير الأول، واقع العلاقات الثنائية المتميزة، القائمة بين البلدين، وآفاق تطويرها في شتى المجالات، مع الحرص المشترك على العمل سويا، من أجل تعزيز الشراكة بين البلدين، على ضوء مخرجات اللقاءات المتبادلة بين قيادتي البلدين، لاسيما زيارة الدولة التي قام بها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إلى إيطاليا، في ماي 2022.

كما تناولت المحادثات أيضا، سبل تعزيز التنسيق والعمل المشترك في إطار “خطة ماتيي”، من أجل دعم التنمية في إفريقيا، بالإضافة إلى الأوضاع الإقليمية و الدولية الراهنة، لاسيما حرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، في الاراضي الفلسطينية المحتلة، خاصة في قطاع غزة.

شرف الدين عبد النور