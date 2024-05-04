الوزير الأول يجري محادثات مع الامين العام لمنظمة التعاون الاسلامي

التقى الوزير الاول نذير العرباوي على هامش الافتتاح الرسمي لمؤتمر القمة الإسلامية (15) لمنظمة التعاون الاسلامي التي انطلقت أشغالها اليوم بالعاصمة الغامبية بانجول، مع الامين العام لمنظمة التعاون الاسلامي حسين ابراهيم طه، الذي استعرض معه اهم الملفات المطروحة على جدول اعمال القمة الاسلامية وسبل تفعيل دور منظمة التعاون الاسلامي في الدفاع عن قضايا الامة الاسلامية وعلى راسها القضية الفلسطينية.

كما شدد بالمناسبة الوزير الأول على ضرورة اجراء عملية اصلاحية شاملة للمنظمة من اجل ضمان مواكبتها للتحديات متعددة الأبعاد و مواجهة المخاطر.

ش.ن