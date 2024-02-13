الوزير الأول يترأس اجتماعا للمجلس الأعلى لضبط الواردات

13 فبراير، 2024

ترأس الوزير الأول، نذير العرباوي، اليوم الثلاثاء، اجتماعا للمجلس الأعلى لضبط الواردات، خصّص لإجراء تقييم للمعطيات المتعلقة بالميزان التجاري, ودراسة واقتراح الآليات والتدابير الرامية إلى حماية وتطوير الإنتاج الوطني لحلوله محل الواردات، حسب بيان لمصالح الوزير الأول.

كما تناول الاجتماع دراسة المحاور الكبرى للسياسة الوطنية بشأن الواردات، وتعزيز التنسيق بين القطاعات لضبطها لاسيما من خلال تطوير نظام المعلومات والنظام الإحصائي للنسيج الانتاجي الوطني و تسريع عملية الرقمنة، وفقا لتعليمات رئيس الجمهورية خلال تنصيبه للمجلس الأعلى بتاريخ 02 أوت 2023، يضيف البيان.

ش.ن

13 فبراير، 2024

مقالات ذات صلة

وزير الصحة يشدد على ضرورة الإسراع في رقمنة القطاع

6 ديسمبر، 2022

توقيف محتال في قضية سرقة مركبة سياحية بالعاصمة

22 يناير، 2023

فوزي درار:” هناك أعداد هائلة من الإصابات بكورونا في المدارس سنعلن عنها الساعات القادمة”

20 يناير، 2022

في أقل من 20 ساعة بعد وقوع الحادثة: شرطة سطيف تلقي القبض على المعتدي على الطفلة القاصر

8 ديسمبر، 2021
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز 2023
زر الذهاب إلى الأعلى