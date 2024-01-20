الوزير الأول نذير العرباوي يستقبل من قبل الرئيس الأوغندي

20 يناير، 2024

استُقبِل الوزير الاول نذير العرباوي من طرف رئيس جمهورية أوغندا، يوويري موسيفيني، على هامش مشاركته ممثلا لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في قمة دول عدم الانحياز، الجارية أشغالها حاليا بكمبالا، حيث نقل إليه تحيات رئيس الجمهورية وتهانيه على توليه الرئاسة الدورية المزدوجة لحركة عدم الانحياز ومجموعة ال77 والصين، حسب ما أفاد بيان لمصالح الوزير الأول.

وحمّل الرئيس الأوغندي الوزير الأول نقل تحياته الأخوية وتقديره البالغ للسيد رئيس الجمهورية، مع ابداء الحرص للعمل سويا مع رئيس الجمهورية من اجل إعلاء المبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة و حركة عدم الانحياز ومجموعة 77 والصين، يضيف البيان.

كما تناول الجانبان، يضيف المصدر، علاقات التعاون الثنائية و سبل تعزيزها في مختلف المجالات لاسيما التجارية و الطاقوية و الكهربائية، على ضوء نتائج المحادثات المثمرة التي أجراها الرئيس الأوغندي مع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، خلال الزيارة التي قام بها إلى الجزائر في شهر مارس 2023.

وختم بيان مصالح الوزير الأول أنّ وزير الشؤون الخارجية و الجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف حضر اللقاء.

ش.ن

20 يناير، 2024

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