الوزير الأول نذير العباوي يتوجّه إلى جمهورية غانا

يتوجّه نذير العرباوي، اليوم السبت ، ممثلا لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الى جمهورية غانا للمشاركة في الاجتماع نصف السنوي السادس بين الاتحاد الأفريقي والمجموعات الاقتصادية و الآليات الإقليمية، الذي ستجري أشغاله بالعاصمة الغانية آكرا.

وأفاد بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية في الخارج أنّ هذا الاجتماع رفيع المستوى، سيخصص لتعزيز التنسيق والتعاون بين الاتحاد الأفريقي والمجموعات الاقتصادية والآليات الإقليمية في مختلف المجالات بهدف دعم جهود حفظ السلم والأمن وتسريع وتيرة التنمية والاندماج الاقتصادي على الصعيد القاري.

كوثر غريبي