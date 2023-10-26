الوزير الأول: إننا في خضم حرب إعلامية ضروس والحروب الحديثة هي حروب إعلام

الوزير الأول: إننا في خضم حرب إعلامية ضروس والحروب الحديثة هي حروب إعلام

قال الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن،:” أن الحروب الحديثة هي حروب إعلام، مشددا على أهمية الاستعداد لمجابهة هذه الحروب”.

وجاء ذلك خلال توقفه بجناح مؤسسة الجيش الوطني الشعبي في افتتاح صالون الجزائر الدولي للكتاب مساء الأربعاء.

وقال بن عبد الرحمان “إننا في خضم حرب إعلامية ضروس، والحروب الحديثة هي حروب إعلام، وما يصدر عن الجزائر مبني على المصداقية بكل مؤسساتها”.

وأكد ذات المتحدث على ضرورة تخصيص عددا خاصا من مجلة الجيش متعلقا بالأمن الغذائي والأمن المائي الوطنيين، مُعتبرا إياهما أحد مكونات الأمن القومي.

وأضاف الوزير الأول بالقول: “مثل هذه المجلات تساعد على تقوية اللحمة الوطنية وتكريس مصداقية البحوث الجزائرية ومصداقية المعلومة الصادرة عن المؤسسات الجزائرية”.

وفي نفس السياق، دعا بن عبد الرحمان الى تخصيص مختلف إصدارات ومجلات مؤسسة الجيش لإبراز مظاهر التضامن الجزائري مع الثورات الأخرى والتعمق فيه.

رمزي أحمد توميات

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