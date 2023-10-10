الوزير الأول: إحتياطي الصرف بلغ 85 مليار دولار

أكد اليوم الثلاثاء الوزير الأول ايمن بن عبد الرحمن، إنّ الانجازات التي قامت بها الحكومة ما بين سبتمبر 2022 وأوت 2023 تعكس الرؤية المستقبلية للرئيس عبد المجيد تبون.

وجاء ذلك خلال عرضه لبيان السياسة العامة للحكومة، حيث أبرز أن مخطط عمل الحكومة يأتي ضمن سياق خاص يميزه التحولات المتسارعة التي يعرفها العالم. ومنها بلادنا للإستجابة لمتطلعات المجتمع. وتقوية الاقتصاد وتوفير فرص العمل من خلال تحسين التعليم والرعاية الصحية وتعزيز الأمن بالإضافة كذالك إلى الإستقرار في الداخل والخارج التعاون مع الشركاء الدوليين.

هذا وقد عرفت الجزائر، كيف تثمن صمودها من خلال الحفاظ على النمو الإقتصادي، حيث سبلغ نهاية 2023، 5.3 بالمائة. ومعدل النمو خارج المحروقات 4.9 بالمائة في 2023.

في حين أن التضخم بلغ 9.5 بالمائة متأثرا بارتفاع أسعار المواد الغذائية التي بلغت 13.2 بالمائة، يضيف ذات المتحدث.

وأفاد بن عبد الرحمان، أن قيمة الصادرات تتراجع لتبلغ 52.8 مليار دولار بفعل تراجع اسعار البترول الذي شهد سعره من 1.4 مليار دولار إلى 85 دولار. وارتفعت الواردات إلى 41.5 مليار دولار خلال السنة الجارية. وبالرغم من ذلك سيبقى رصيد الميزان التجاري مسجلا فائضا بـ 11.3 مليار دولار أمريكي.

وعلى الرغم من تراجع المحروقات، بلغ إحتياطات الصرف نهاية السنة 85 مليار دولار باعتبار احتياطات الذهب. وعرفت الإيرادات إرتفاعا بقيمة 25 بالمائة بين سنتي 2022 و2023 لتصل إلى 8 آلاف مليار دينار.

كما ارتفعت النفقات إلى 14700 مليار دينار بهدف الحفاظ على القدرة الشرائية ودفع الحركية التنموية- يضيف الوزير الأول-.

في حين أعلن أيمن بن عبد الرحمن، أنه تم رفع التجميد عن 780 مشروع بقيمة 1273 مليار دينار جزائري. إضافة إلى المشاريع الجديدة التي اطلقت. ومن خلال تكييف السياسات العمومية وتبني سياسات استباقية بناء على توجيهات الرئيس والتي سمحت بتعزيز قدرات الصمود الوطني ومواصلة سياسة الدعم عبر إطلاق مشاريع مهيكلة وبعث الإستثمار، وذلك تم دون اللجوء إلى الاستدانة الدولية.

رمزي أحمد توميات

معجب بهذه: إعجاب تحميل...