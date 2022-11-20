الوزير أكد وجود 4 مليون مريض: الجزائر تعتزم إنتاج الأنسولين

كشف وزير الصناعة الصيدلانية علي عون، أنه لا يوجد إنتاج للأنسولين في الجزائر وكلها تأتي عن طريق الإستيراد مشيرا إلى أن قطاعه يهدف إلى إنتاج 50 بالمائة من حاجيات الأنسولين محليا سنة 2023.

وأضاف وزير الصناعة الصيدلانية خلال زيارة عمل وتفقد إلى 5 مؤسسات صيدلانية اليوم رفقة والي العاصمة، أن إنتاج الأنسولين أولوية دائرته الوزارية مضيفا أن سنة 2023 ستشهد دخول حيز الخدمة 4 مؤسسات صيدلانية متخصصة في إنتاج الأنسولين وأشار عون إلى وجود 4 ملايين مريض سكري بالجزائر، من بينهم حوالي مليونين ونصف يستعملون الأنسولين مؤكدا في ذات السياق، أن الدولة تعوّل على منتجي الأدوية المحليين لكسر احتكار انتاج الانسولين من طرف مخبر واحد. كاشفا أن القطاع يعوّل على بلوغ “حوالي 50 بالمائة من إنتاج الأنسولين محليا في 2023”.

وتعتزم مخابر فراتر رازس تصنيع مادة الأنسولين قريبا، حيث كشف الوزير، في السياق، أن الدولة تخصص ميزانية 400 مليون أورو لاستيراد الأنسولين، وأن 90 بالمائة يحتكرها مخبر واحد.للإشارة فقد زار وزير الصناعة الصيدلانية علي عون رفقة والي العاصمة عبد النور رابحي مخابر” فراتر رازس “المتخصّصة في إنتاج مجموعة الأدوية لاسيما من المنتجات المبتكرة.

فايزة.س

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