النص الكامل لبيان مجلس الوزراء

ترأس السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، اليوم، اجتماعا لمجلس الوزراء، خُصص لمراجعة منح التقاعد، وعروض مشتركة بين قطاعات وزارية تخص، شرطة العمران، تحلية مياه البحر، وإنجاز مدينة الإعلام، بالإضافة إلى عرضين يتعلقان بالرياضة في المدارس الابتدائية، وتحضيرات موسم الحج لسنة 2023.

وعقب افتتاح السيد رئيس الجمهورية الجلسة، والاستماع لعرض السيد الوزير الأول لحصيلة نشاط الحكومة للأسبوعين الأخيرين، أسدى السيد الرئيس الأوامر والتعليمات والتوجيهات الآتية:

بخصوص مراجعة منح التقاعد والتضامن:

ـ وافق مجلس الوزراء على تعديل قانون التقاعد لتكييفه مع الزيادات الاستثنائية في المنح والمعاشات والتي أقرها السيد رئيس الجمهورية في جانفي 2023 مجددا التزامه بمواصلة استراتيجية تحسين المستوى المعيشي للمواطنين، ومنهم المتقاعدون كفئة قدّمت الكثير للجزائر خلال سنوات الخدمة، وهي تستحق كل العرفان والتثمين.

ـ كما قرر رئيس الجمهورية في مرحلة أولى رفع منحة التضامن إلى 12 ألف دينار لمن يتقاضى 10 آلاف دينار وإلى 7 ألف دينار لمن يتقاضى حاليا 3 آلاف دينار، حيث ستشمل المراجعة قرابة مليون مستفيد.

بخصوص التحضيرات لموسم الحج لسنة 2023:

ـ وافق مجلس الوزراء على تخفيض تكلفة الحج إلى 770 ألف دينار بدل 850 ألف دينار وهي التكلفة الاصلية للسنة الماضية.

بخصوص الرياضة المدرسية:

ـ ثمن السيد الرئيس خطوة الإعداد لمخطط قاعدي حقيقي للرياضة المدرسية لفتح آفاق جديدة أمام النشء كخزان للنخب الرياضية.

ـ ثم أمر السيد الرئيس ببدء توظيف 12 ألف أستاذ متخصص متخرج لتأطير الرياضة المدرسية.

ـ استحداث مديرية عامة للرياضات المدرسية في قطاع التربية الوطنية.

ـ أمر السيد الرئيس وزير التعليم العالي والبحث العلمي بإعادة أمجاد الرياضة الجامعية بإطلاق بطولات الرياضات الجماعية ما بين الجامعات والأحياء الجامعية.

بخصوص شرطة العمران:

ـ أكد السيد الرئيس أن شرطة العمران ضرورة ملحة أمام ما يعرفه مجال العمران من فوضى وغياب صارم للمراقبة والمتابعة، خاصة ما تعلق بعمليات الاستيلاء على أراضي الدولة.

ـ إنشاء لجنة مشتركة، عاجلا، بين قطاعي الداخلية والسكن والعمران، من أجل الخروج بنسخة نهائية لقانون ينظم عمل ومهام شرطة العمران.

ـ أن تكون من المهام الأساسية لهذه الشرطة ضمن القانون، الرقابة الصارمة للوثائق والمستندات ومطابقتها، سواء المتعلقة بالبناءات الجديدة عبر أحياء البلديات أو التوسعات العمرانية.

ـ أن توضع شرطة العمران تحت وصاية وزارية ولأفرادها إمكانية الاستعانة بالمديرية العامة للأمن الوطني، والدرك الوطني.

بخصوص عرض حول مشاريع تحلية مياه البحر:

ـ شدّد السيد رئيس الجمهورية على ضرورة تعميم محطات تحلية مياه البحر عبر كامل شريط الساحل الجزائري، كمخطط استراتيجي خصوصا أن تكنولوجيا التحكم في المحطات تحلية مياه البحر أصبحت جزائرية خالصة،

ـ ضمان توزيع المياه باستمرار وبحكمة أمام حالة تذبذب التساقط السائد وطنيا ودوليا.

ـ أمر السيد الرئيس بمراجعة مخططات تسيير توزيع المياه بما يوافق التوزيع العادل للماء الشروب بين الأحياء وضمن رزنامة معقولة.

ـ أمر السيد الرئيس كذلك باستخدام أحدث التكنولوجيات لتنظيم استهلاك المياه بهدف الحفاظ على هذه المادة الحيوية.

ـ كما شكر السيد الرئيس في آخر العرض، وزيري التعليم العالي والتكوين المهني، على تكوين المهندسين والتقنيين في مجال تحلية المياه، للرفع من قدرات التحكم البشرية، في محطاتنا.

بخصوص إنجاز مدينة الإعلام:

ـ أكد السيد الرئيس أن استحداث مدينة الإعلام يجب أن يتماشى مع التطور الحاصل في مجال السمعي البصري عالميا.

ـ منح الأولوية لتطوير التلفزيون والإذاعة الوطنية ضمن هذا المشروع الإعلامي الكبير حتى يكونا قاطرة لتجديد مشهد السمعي البصري في الجزائر.

ـ استدراك التأخر المسجل في قطاع الاتصال على جميع المستويات بالنظر إلى الديناميكية المميزة التي تشهدها الكثير من القطاعات الحكومية.

وفي ختام الاجتماع تمت المصادقة على عدد من مراسيم التعيينات وإنهاء المهام في مناصب عليا في الدولة.

معجب بهذه: إعجاب تحميل...