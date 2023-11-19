الموزمبيق-الجزائر: “الخُضر” من أجل التأكيد و الفوز في ثاني جولات تصفيات مونديال 2026

الموزمبيق-الجزائر: “الخُضر” من أجل التأكيد و الفوز في ثاني جولات تصفيات مونديال 2026

يواجه المنتخب الوطني لكرة القدم، اليوم، نظيره الموزمبيقي، على الساعة 14:00 بتوقيت الجزائر، بملعب زمبيتو، بالعاصمة الموزمبيقية، مابوتو، في إطار الجولة الثانية من الجموعة السابعة، لتصفيات كأس العالم 2026.

و من المنتظر أن يقوم الناخب الوطني جمال بلماضي، ببعض التغيرات على التشكيلة الأساسية التي سيدخل بها مقابلة اليوم، مقارنة بالمباراة الماضية أمام منتخب الصومال، و التي عرفت فوز المنتخب الوطني بثلاثية لهدف، على ملعب نيلسون مانديلا، بالعاصمة.

ويتقاسم كل من المنتخب الوطني و الموزمبيقي و الغيني، صدارة المجموعة 7، بأفضلية الأهداف لصالح الخضر، و كان منتخب الموزمبيق قد تغلب في الجولة السابقة، على منتخب بوتسوانا بثلاثة أهداف لهدفين.

هذا و عين الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، طاقم تحكيم رواندي لإدارة مباراة الموزمبيق والجزائر، بقيادة حكم الساحة صامويل أويكوندا، ويساعده ديدون موتوييمانا (مساعد أول)، وإيريك موجابو (مساعد ثاني)، إضافة إلى جان كلود إيشيموي، كحكم رابع.

شرف الدين عبد النور

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